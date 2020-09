Pesë dëshmitarë intervistohen për rrahjen e punëtorit nga Ramush e Daut Haradinaj, rasti përfundon në prokurori

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj dhe vëllau i tij, Daut Haradinaj, që është deputet i AAK-së, po dyshohen për rrahjen e një punëtori të tyre para tre muajsh. Në media sot u raportua se Daut e Ramush Haradinaj, në polici ishin lajmëruar nga një mjeke kujdestare, e cila kishte pasur në trajtim viktimën.

Daut e Ramush Haradinaj mund të kenë probleme serioze me drejtësinë. Ish-kryeministri bashkë me vëllanë e tij deputet, po dyshohet se para tre muajsh rrahën tashmë një ish-punëtor të tyre, shkruan lajmi.net.Siç kanë thënë nga Policia e Kosovës në një përgjigje dhënë lajmi.net, rasti në fjalë dyshohet se ka ndodhur më 22 qershor të këtij viti, në rrugën “Dëshmorët e Kombit” në Prishtinë.Fillimisht policia tregon, se rasti ishte iniciuar si “lëndim i lehtë trupor”, teksa nga ana e policisë ishte intervistuar viktima, nga ku më pas ishte njoftuar prokurori.

“Më, 22.06.2020 policia është njoftuar se në rrugën “Dëshmorit e Kombit” në Prishtinë ka ndodhur rasti ,,Lëndim i lehtë trupor’’ . Ankuesi në këtë rast, është intervistuar nga ana e policisë, është njoftuar prokurori kujdestar i Prokurorisë Themelore- Departamenti i Përgjithshëm i cili ka sugjeruar që rasti të iniciohet për veprën penalë si më lartë”, kanë thënë nga Policia e Kosovës.Sidoqoftë, gati një muaj më pas, viktima i cili dyshohet se u rrah nga vëllezërit Haradinaj, kishte shkuar në polici, nga ku kishte dhënë deklaratë vullnetare që lënda të mbyllet.Megjithatë, policia shpjegon, se për këtë rast, janë intervistuar pesë dëshmitarë.“Në koordinim me prokurorin janë ndërmarrë veprimet si në vijim: Janë intervistuar pesë(5) dëshmitarë. Më 16.07.2020 në polici është vet-paraqitur ankuesi dhe ka dhënë deklaratë vullnetare i cili ka kërkuar që lënda të mbyllet”, thuhet tutje në përgjigjen dhënë lajmi.net.

“Për te gjitha veprimet hetimore të lartcekura, më 21.07.2020 është konsultuar Prokurori i Shtetit i cili ka kërkuar që lënda të skanohet dhe t’i dërgohet në adresë elektronike”, kanë thënë nga Policia e Kosovës.Megjithëse viktima kishte kërkuar që rasti të mbyllet, të gjitha shkresat e lëndës tashmë janë në prokurori, dhe më të njëjtat është duke u marrë ky organ ndjekës.“Më datë 22.07.2020 të gjitha shkresat e lëndës janë skanuar dhe për mesë adresës elektronike janë dërguar Prokurorit të Shtetit, po ashtu nga Prokurori i Shtetit është kërkuar udhëzim për veprime të mëtutjeshme.Në koordinim me Prokurorin e Shtetit, në bazë të udhëzimeve të tij, do të veprohet lidhur me rastin”, ka thënë Policia e Kosovës për lajmi.net.Në lidhje me rastin ndërkaq nuk është deklaruar ende as Ramush e as Daut Haradinaj.Ky i fundit aktualisht mbanë postin e deputetit në AAK, teksa vëllau i tij është kryetar partie, në të kaluarën kryeministër i vendit.