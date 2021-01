Periudha për regjistrimin e votuesve me nevoja të veçanta, 14 – 18 janar

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se është duke u zhvilluar periudha për regjistrimin e votuesve me nevoja të veçanta, për të votuar përmes ekipeve mobile në ditën e zgjedhjeve më 14 shkurt.

Gjatë kësaj periudhe (14 janar – 18 janar) u mundëson pjesëmarrjen në votim qytetarëve me të drejtë vote të cilët për shkak të rrethanave specifike nuk mund të shkojnë në vendvotimin e tyre.

Të gjitha detajet dhe për mënyrën e regjistrimit janë të publikuara në ueb faqen e KQZ-së: https://www.kqz-ks.org/sherbimet-per-votuesit/votimi-me-nevoja-te-vecanta/

Votimi i qytetarëve me të drejtë vote nga këto kategori do të bëhet përmes ekipeve mobile të cilat në ditën e zgjedhjeve do të shkojnë në shtëpitë apo institucionet përkatëse.