Periudha e votimit përmes postës nga 2 deri më 12 shkurt

Shtetasit e Republikës së Kosovës me të drejtë vote, dhe që jetojnë jashtë territorit të Kosovës, nga 13 janari e deri më 21 janar do të mund të aplikojnë përmes postës për t’u regjistruar si votues jashtë Kosovës, për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat do të mbahen më 14 shkurt.

Kjo vlen edhe për shtetasit e Kosovës, të përkatësisë etnike serbe, të cilët jetojnë jashtë Kosovës.

Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) Valmir Elezi, përmes një deklarate për Radion Evropa e Lirë ka sqaruar që të ashtuquajturat pako të votimit duhet të arrijnë në kutinë postare të KQZ-së deri më 12 shkurt.

“Pra, duke filluar nga 2 shkurti deri më 12 shkurt është periudha e votimit përmes postës dhe kjo vlen për të gjithë votuesit, të cilët regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës”, theksoi Elezi.

Ai ka shtuar që KQZ-ja ka bërë të ditura detajet në faqen e saj të internetit për mënyrën e aplikimit për t’u regjistruar si votues jashtë Kosovës, qoftë përmes kutisë postare, faksit të KQZ-së apo përmes adresës elektronike të shërbimit votues të KQZ-së.

Siç ka njoftuar edhe më parë KQZ-ja, aplikuesi përmes një adrese elektronike mund të kërkojë që përveç vetes, t’i lajmërojë për regjistrim edhe anëtarët e familjes së ngushtë, me të njëjtin mbiemër.

Siç thuhet në udhëzimin e KQZ-së, në formularin e aplikimit për regjistrim, aplikuesi duhet ta shkruajë numrin e tij të telefonit dhe se aplikacioni do të verifikohet me tri thirrje në atë numër.

“Në rast se aplikuesi nuk lajmërohet në telefon, atëherë kërkesa e tij do të refuzohet”, thuhet në udhëzimin e KQZ-së.

Smakiqi: Votat nga Serbia bëhen përmes tranzitit në postën e Maqedonisë së Veriut

Por, për qytetarët serbë që jetojnë në Serbi dhe që kanë të drejtë vote në Kosovë, mbetet sfidë fakti sesi do t’i dërgojnë aplikimet e tyre për t’u regjistruar si votues jashtë vendit, si dhe dërgimi i votave të tyre.

Në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të vitit 2019, një numër i caktuar i votave që kishin ardhur nga Serbia në Kosovë, ishin shpallur të pavlefshme, sepse nuk ishin arritur përmes rrugës postare, ndërkaq që disa prej tyre kishin qenë edhe objekt i kontrollimit.

Posta e Kosovës dhe Posta e Serbisë nuk kanë ndonjë marrëveshje për qarkullimin e dërgesave.