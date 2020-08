Për një javë, 69 të vdekur dhe 1126 raste të reja me koronavirus në Kosovë

Deri më tani në Kosovë janë 11 mijë e 545 të infektuar me koronavirus.



Që nga marsi e deri më tani në Kosovë janë regjistruar 11 mijë e 545 raste me koronavirus.



Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK), vetëm për një javë, pra që nga 11 gushti e deri më 17 gusht, ne vendin tonë kanë vdekur 69 persona të të cilët ishin të infektuar me COVID-19, ndërkaq numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur në 410, shkruan lajmi.net.



Po ashtu gjatë kësaj periudhe janë regjistruar edhe 1 mijë e 126 raste të reja me koronavirus.



Në anën tjetër numri i të shëruarve nga 11 gushti deri më 17 gusht, ka qenë 1 mijë e 285 ndërsa në total janë 7 mijë e 343 persona të shëruar në tërë Kosovën, raporton lajmi.net.



Bazuar në këto të dhëna të IKSHPK-së, aktualisht në vendin tonë janë 3 mijë e 792 raste aktive me koronavirus.