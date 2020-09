PDK thërret në interpelancë kryeministrin Hoti, i kërkon llogari për grupet teknike në dialogun e Brukselit

Partia Demokratike e Kosovës ka thirrur në interpelancë kryeministrin e Kosovës, Avdullah Hotin.

Përmes një komunikate për media, PDK bën të ditur se deputetja Besa Ismaili, në emër të grupit parlamentar të PDK-së, ka dorëzuar në Kuvendin e Kosovës mocionin për interpelancë me kryeministrin lidhur me përgjegjësitë në raport me zhvillimet në procesin e dialogut në Bruksel dhe punën e grupeve teknike.

Deputetët e Grupit Parlamentar të PDK-së, si parashtruesë të këtij mocioni, kërkojnë që në këtë seancë kryeministri të raportojë për secilën pikë një nga një, të çështjeve të diskutuara në Bruksel, nga ana e grupeve teknike dhe të njoftoj Kuvendin me zotimet dhe përgjegjësitë e marra.

Po ashtu, PDK kërkon që kryeministri të arsyetoj secilin prej këtyre zotimeve, pasi që ai disa herë me radhë ka deklaruar se në Bruksel është draftuar kapitulli i marrëveshjes përfundimtare për të pagjeturit.

“Çështja e të pagjeturve është njëra nga problemet më të rëndësishme që kërkon zgjidhje, ndërkaq Qeveria dhe udhëheqësi i saj z. Hoti, nuk kanë treguar vullnetin më të vogël për të ofruar transparencën e nevojshme lidhur më këtë proces. Kryeministri nuk fshehur dhe nuk ka treguar as për aspektet organizative të procesit si, përbërja e grupit të ekspertëve, kredencialet personale, kombëtare apo akademike, dhe përvojën e tyre përkatëse” thuhet në shkresën e Grupit Parlamentar të PDK-së.

Çështje tjetër që është përmendur nga ana e Kryeministrit është edhe koncept dokumenti i diskutimit për dëmet e luftës. Edhe në këtë pikë mungon transparenca. Vazhdon të mbetet ende e paqartë se çka është duke kërkuar Qeveria dhe cili është plani konkret i saj për arritjen e zgjidhjes së këtij problemi, si njëra ndër temat më të rëndësishme të dialogut.

Meqë Kryeministri z. Hoti vazhdimisht ka deklaruar suksese nga puna e grupeve teknike, Kuvendi i Republikës së Kosovës duhet të informohet për këto “suksese”, të cilat të paktën deri më tani, kanë mbetur në nivel deklarativ përderisa nuk ka asnjë hap konkret për zgjidhje, qoftë të një problemi të vetëm.

Prandaj, deputetët e Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës parashtruesë të këtij mocioni kërkojnë që në këtë Interpelancë, Kryeministri Hoti të raportojë veçanërisht për procesin e përgjithshëm të dialogut të zhvilluar në Bruksel, për secilën temë veç-e-veç që ka qenë apo është objekt i diskutimit nga ana e grupeve teknike.