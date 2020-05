Pas dy muajve në shërbim të plotë të qytetarëve, Policia nesër i kthehet orarit tetë orësh

Policia e Kosovës që nga nesër i kthehet orarit tetë orësh të punës.



Dy muaj të plotë, prej kohës kur u shfaq pandemia COVID-19, ata shërbyen nga 12 orë për të qenë më afër qytetarëve.









Shumë departamente e njësi, gjatë kësaj kohë kanë punuar me reduktime në staf.





Nga nesër gjithçka do të kthehet në normalitet dhe zyrtarët policor të cilëve u është ndërruar vendi i punës gjatë kësaj situate, do të kthehen në vendet e mëparshme.



Prej që është themeluar Policia e Kosovës, në shtator të 1999, asnjëherë 12 orëshi i punës nuk ka qenë në fuqi më gjatë se këtë herë.



Policia për punën që ka bërë në menaxhimin e situatës, është shpërblyer nga qeveria me nga 300 euro për muajin prill dhe maj.