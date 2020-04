Pas deklaratave të djeshme të Kurtit në konferencë për media, Prokuroria nis hetimet në KRU “Prishtina”

Prokuroria e Prishtinës i ka nisur hetimet për një deklaratë të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, ku ky i fundit përmend keqpërdorimin e parasë publike.

Me anë të një komunikate për media, Prokuroria ka treguar se inicimi i hetimeve ka të bëj me konferencën e djeshme të Kurtit bashkë me ministren Rozeta Hajdari, ku u njoftua për shkarkimin e zyrarëve të Kompanisë së Ujësjellësit “Prishtina”, shkruan lajmi.net.

“Sot, Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka autorizuar Njësitin për Krime Ekonomike dhe Korrupsion të Policisë së Kosovës, që të ndërmarr veprime hetimore lidhur me rastin e raportuar nga mediat me titull: “Kryeministri në detyrë Albin Kurti: Jemi detyruar që të ndërhyjmë shpejt për të parandaluar keqpërdorimin që po i bëhej parasë publike”, sipas cilit shkrim Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me ministren në detyrë të Ministrisë së Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike, Rozeta Hajdari, kanë mbajtur një konferencë për media, në të cilën kanë njoftuar për vendimin për shkarkimin e zyrtarëve të lartë të menaxhmentit të Kompanisë së Ujësjellësit Rajonal Prishtina”, është bërë e ditur në komunikatë publike.

Ndërkaq, Ministrja Rozeta Hajdari, ka prezantuar gjetjet kryesore që kanë ardhur nga raporti i Auditorit të Jashtëm si dhe nga raporti i Auditimit të Brendshëm për vitin 2016, 2017, 2018.