Pas aktakuzës nga Specialja, Thaqi sonte u drejtohet qytetarëve

Pas ngritjes së aktakuzës nga Prokuroria Speciale në Hagë, Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, sonte do t’u drejtohet qytetarëve me një fjalë nga zyra e tij.

Këtë e ka bërë të ditur vetë ai të premten, përmes një postimi në Facebook.

“Sapo kam zbritur në Aeroportin “Nëna Terezë” në Tiranë, ndërkaq, të dielën në mbrëmje do t’ju drejtohem me një fjalë nga zyra ime. Ju uroj një fundjavë të qetë dhe mbetem me shpresë të plotë se ditët më të mira për Kosovën dhe kombin shqiptar i kemi përpara. Gjithmonë i juaji, deri në fund”, ka shkruar Thaçi.

Prokroria Speciale në Hagë ngriti aktakuzë ndaj presidentit Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, për vrasjen e afërsisht 100 personave.