Paralajmërim i ministrit Zemaj: Do të veprojmë me forcën e ligjit!

Duke e parë rritjen e numrit të rasteve me koronavirus, ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj, ka paralajmëruar të gjithë ata që nuk respektojnë rekomandimet e dhëna nga MSH-ja dhe IKSHPK-ja.



Përmes një postimi në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook, ministri Zemaj, thotë se do të veprojnë me forcën e ligjit për ata që nuk i respektojnë masat ndaj koronavirusit.



Postimi i plotë i ministrit Zemaj, pa ndërhyrje:



Do të veprojmë me forcën e ligjit!



Inspektorët sanitar të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës (AUVK) dhe Inspektorët Komunal do të veprojnë me forcën e ligjit kundër atyre që nuk respektojnë masat parandaluese dhe rregullat kundër Covid-19.



Rekomandimet parandaluese për Covid-19 të IKSHPK përfshijnë 22 masa të veçanta, që patjetër duhet të respektohen.



Pikërëndesë kryesore është se BARTJA E MASKAVE TË JETË OBLIGATIVE.



Masa të tjera të veçanta që parashihen janë edhe: distanca fizike, dezinfektimi, ajrosja e lokaleve, higjiena, dhe masa të tjera të detajuara për punonjësit, zyrat, institucionet dhe bizneset.



Inspektorët përkatës në terren çdo ditë do të zbatojnë Ligjin për Inspektoratin dhe Ligjin për parandalimin e sëmundjeve ngjitëse dhe do të merren masa përgjegjëse në rast të mos zbatimit eventual të rekomandimeve të Institutit Kombëtar.



Çdo shkelje e rregullave nga kushdo qoftë që do të konsiderohet rrezikim i shëndetit dhe jetës së të tjerëve.



Dhe do të merr përgjigjen ligjore.