Pacolli: AKR-ja do të mbetet në opozitë, por qeverinë e re do ta votojmë

Aleanca Kosova e Re (AKR) e Behgjet Pacollit nuk do të jetë pjesë e qeverisë së re të kryesuar nga Avdullah Hoti i LDK-së.

Lideri i kësaj partie, Behgjet Pacolli në një intervistë për Ora News ka thënë se dy votat e AKR në Kuvend do të shkojnë për formimin e kësaj qeverie.

“AKR-ja mbetet jashtë koalicionit por do të mbështetë çdo veprim të çdokujt që shkon në interes të qytetarëve të Kosovës dhe një qeverisje të mirëfilltë të vendit. Dhe pse do të rrimë në opozitë kemi vendosur se dy votat e AKR do të shkojnë në favor të krijimit të kësaj qeverie”, është shprehur ai.

Rrëzimin e qeverisë Kurti e shikon në një moment të papërshtatshëm, por shton se qeveria e tij në tre muaj nuk ka bërë asnjë akt që shkon në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës.

“Është një akt pak a shumë zhgënjyes dhe kjo ndodh në një moment jo të duhur, kur qytetarët e Kosovës ishin duke u përballur me pandeminë por nuk duhet harruar edhe një fakt. Kjo qeveri nuk ka bërë asgjë në 3 muaj, të tregojë një akt pozitiv. Qeveria Kurti nuk ka bërë asgjë për përmirësimin e kushteve dhe jetës së qytetarëve të Kosovës. Edhe menaxhimin e kësaj pandemie nuk e ka bërë në mënyrën e duhur është duke bërë gabime çdo ditë. Kosova ka nevojë për një ekonomi të mirëfilltë, kemi probleme sociale të mëdha në Kosovë”, ka deklaruar Pacolli.