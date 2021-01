Arsenal dhe Mesut Ozil kanë arritur marrëveshje për të ndërprerë kontratën e tij me klubin londinez.

Gazetari David Ornstein raporton se 32 vjeçari do të largohet nga klubi këtë javë, ku destinacioni i tij i ardhshëm do të jetë Fenerbahce, transmeton lajmi.net.

Ozil ka pasur kontratë me Arsenalin deri në fund të kësaj vere dhe si rezultat i përfundimit të saj, ai tani nuk do t’i marrë më shumë se 7 milion euro.

Gjermani ka qenë i lidhur për një largim nga Arsenali qysh nga sezoni i kaluar.