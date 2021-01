Osmani uron Biden: Raportet e Kosovës me SHBA-në, janë jo vetëm miqësore, por ekzistenciale

Ushtruesja e detyrës së presidentes, Vjosa Osmani, ka uruar Joe Biden me rastin e pranimit të detyrës zyrtare si president i ShBA-së.

Përmes një statusi në Facebook, Osmani ka thënë se amerikanët kanë bërë zgjedhjen e duhur dhe se demokracia e këtij shteti do të vazhdojë të jetë referencë për gjithë globin.

Osmani ka pohuar se Amerika është sinonim i demokracisë dhe promovimit të vlerave, ndërsa raportet e shkëlqyeshme të Kosovës me SHBA-në, sipas saj janë jo vetëm miqësore, por ekzistenciale.

Ky është postimi i saj i plotë:

Në krye të shtetit tonë aleat, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prej sot është miku i Kosovës, presidenti Joe Biden.

Në cilësinë e u.d. Presidentes, i uroj mbarësi në postin e presidentit të SHBA-ve, me besimin e fuqishëm se amerikanët kanë bërë zgjedhjen e duhur dhe se demokracia e këtij shteti do të vazhdojë të jetë referencë për gjithë globin.

Amerika është sinonim i demokracisë dhe promovimit të vlerave. Raportet e shkëlqyeshme të Kosovës me SHBA-të, janë jo vetëm miqësore, por ekzistenciale.

Zoti e bekoftë miqësinë e perhershme me Amerikën! 🇽🇰 🇺🇸