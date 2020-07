Oferta e parë e Leipzig për Rashicën refuzohet nga Werder Bremen

Werder Bremen ka refuzuar ofertën e parë për Milot Rashicën.



Skuadra gjermane, Bremen, është në dijeni se do të humbin shërbimet e yllit kosovar, Milot Rashica, por këtë nuk do ta bëjnë pa mbushur arkat e klubit.



Sipas raportimeve të ‘Bild’, Bremen tashmë kanë refuzuar ofertën e parë të Leipzig për yllin kosovar, transmeton lajmi.net.



Thuhet se Leipzig kanë ofruar 18 milionë euro për kartonin e Milot Rashicës.



Këto raportime nuk bëjnë të ditur se sa kërkon skuadra e Bremen, por më parë është thënë se kërkesat mund të shkojnë deri në 25 milionë euro.



Mbetet të shihet nëse do të ketë ofertë të dytë nga Leipzig për Rashicën.