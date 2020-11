Oda e Mjekëve: Mungojnë mjetet mbrojtëse, mjekët po atakohen çdo ditë nga virusi

Profesionistët shëndetësor po punojnë në kushte jo adekuate sidomos gjatë pandemisë.

Kryetar i Odës së Mjekëve, Pleurat Sejdiu, tha se nuk po shohin strategji në sistemin e reformimin shëndetësor dhe përmasimin e kushteve të punës.

“Neve si profesionist na kanë akuzuar se jemi gjatë tërë kohës duke protestuar për shkak të pagave të vogla. Ne çdo herë kemi protestuar. Në këtë rast kushtet e punës nuk janë as për së afërmi të atyre të cilat do të duhej të ishin për të dhënë një performancë mesatare dhe ne nuk po shohim një strategji për përmasimin e këtyre kushteve ku do të fitonte si pacienti, por edhe shteti dhe kjo është mungesë e një strategjie në reformimin e sistemit. Në vend se të koncentrohemi që prodhimtaria jonë të jetë më efikase ne shohim në draftin e fundit të Ligjit të shëndetësisë ku ajo copëtohet në të gjitha pjesët. Pa asnjë llogaritje se çka do të fitojmë nga kjo”.

Madje ai shtoi se përkushtim i profesionistëve shëndetësor nuk është shpaguar dhe se në mungesë të mjeteve mbrojtëse po atakohen çdo ditë nga virusi.

“Mund të them që nuk është ka përcillet ky përkushtim i profesionistëve shëndetësor me masa stimuluese qoftë ato në përmasimin e kushteve të punës, sepse mungojnë aparatura mbrojtëse ku sillet infeksioni direkt dhe atakohen vet punëtorët shëndetësor. Gjatë kësaj kohe kur janë dhënë 300 euro për të gjithë ka pasur shumë pakënaqësi, sepse nuk mund t’i japësh një mjeku 300 euro dhe ta harrosh punëtorin që shërben ushqimin. Prandaj problemi më i madh është planifikimi nga njerëz që janë të thirrur për këtë çështje”.

Tutje, Sejdiu tha se janë mbi 700 mjekë të infektuar, duke çuar në 8 numrin e rasteve të vdekjeve nga ky virus.

Ai shpreson që situata të mos dalë jashtë kontrollit me rritjen e rasteve të reja.

“Sa i përket mjekëve të infektuar janë mbi 700 sipas të dhënave të javës së kaluar dhe fatkeqësisht i kemi 8 raste që kanë humbur jetën dhe që të tetë rastet kanë qenë aktiv në dhënien e shërbimeve. Gjatë kohës së pandemisë tash ndoshta ky numër do të stabilizohet përkundër që është në rritje sepse nuk është çështja se krejt ne jemi duke u infektuar në vendin e punës. Sepse infektimin nuk e kemi nën kontroll sepse për çdo dit shohim shifra zyrtare për testimet të cilat janë rritur tashmë por ne të gjithë jemi pjesë e kësaj shoqërie. Shpresoj se nuk do të dalë situata nga kontrolli”.

Mes tjerash, Sejdiu tha se kanë kërkuar nga institucionet relevante shëndetësore që të bëhet një auditim, një kolegjium profesional i mjekëve nga infektiva, mirëpo nuk kanë marrë asnjë përgjigje.

Sipas tij, Kosova është duke shkuar drejt izolimit për shkak të neglizhencës sa i përket zbatimit të masave, raporton EO.

“Ne kemi bërë një kërkesë institucioneve relevante shëndetësore që të bëhet një auditim, një kolegjium profesional i mjekëve tanë nga infektiva dhe të bëhet një analizë se çka ka ndodhur dhe asnjë institucion nuk na është përgjigjur dhe kjo është për të ardhur keq. Ne jemi të rrezikuar për ballafaqimin me numra të mëdhenj. Në çka po shohim ne jemi ka shkojmë drejt izolimit dhe ne vetë si qytetarë jemi duke e shtyrë qeverinë të ndodh një gjë e tillë e cila do të na dëmtojë ekonomikisht”.

“Një shtetrrethim i tillë nuk na duhet por nëse ka nevojë që të shpëtohet sistemi shëndetësor janë ata të pafajshmit mbi 65 vjet. Për sa kohë është duke u bërë apel për pronarët e gastronomisë dhe si duket është duke shkuar në veshin e shurdhër. Një restorant duhet të kujdeset që të mos ndodh mbyllja dhe të respektohen rregullat. Vetë ne jemi duke prodhuar izolimin”./EO