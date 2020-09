Nxënësit e klasave 7,8,9,11 dhe 12 i kthehen mësimit

Ministria e Arsimit dhe Shkencës MASH ka bërë të ditur se nga sot nis faza e dytë e procesit mësimor në shkolla.

Bankave shkollore do t’iu rikthehen edhe nxënësit e klasave 7, 8, 9, 11 dhe 12.

Ministri i MASH, Ramë Likaj ka kërkuar nga nxënësit të respektojnë rregullat dhe rekomandimet për mbrojtje nga COVID-19.

Ndryshe, viti i ri shkollor në Kosovë ka nisur me fazën e parë më 14 shtator, për shkak të pandemisë me koronavirus. Si pasojë e gjendjes me pandemi, procesi mësimor në Kosovë 2019/2020 ishte ndërprerë në muajin mars, për të vazhduar në formë online.