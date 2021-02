Numërohen mbi 97 për qind e votave, LVV me 48.18 %, PDK 17.32 %, LDK 13.19 % dhe AAK me 7.4 %

Kosova një ditë më parë ka mbajtur zgjedhjet e parakohshme parlamentare, zgjedhje këto që u vlerësuan fer dhe demokratike.

Po ashtu, Policia e Kosovës vlerësoi se procesi zgjedhor ishte i qetë dhe pa incidente serioze.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka procesuar nga 2,382 vendvotime 2,319 ose 97.36 për qind. Nga këto rezultate prin Lëvizja Vetëvendosje me 48.18 për qind të votave.

Pas Vetëvendosjes, vjen Partia Demokratike e Kosovës me 17.32 për qind, pastaj Lidhja Demokratike e Kosovës me 13.19 për qind të votave.

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka marr 7.4 për qind të votave , Lista Serbe 5.27, ndërsa Nisma Socialdemokrate 2.59.

Dalja në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit ishte 45.56 për qind.

Ndërkaq, pas shpalljes së rezultateve preliminare, Albin Kurti nga LVV tha se u vërtetua se zgjedhjet ishin një referendum për drejtësi.

I pari i partisë fituese tha se në mandatin e ardhshëm qeverisës nuk do të hakmerren ndaj askujt, por do të kërkojnë përgjegjësi dhe drejtësi kudo.

Ndërkaq, Enver Hoxhaj nga PDK tha se rezultati është mesazh i qartë për PDK-në dhe se ata e kanë pranuar si të tillë.

“Ne përgëzojmë LVV për rezultatin e arritur…Natyrisht PDK nuk do të jetë pjesë e qeverisjes me Vetëvendosjen pasi kemi dallim të madh në orientimet politike. Jemi shumë larg në orientimet politike dhe nuk bëjmë kompromis me vlerat që ka ndërtuar dhe qëndron PDK”, tha ai, përcjell Telegrafi.

Pas rezultateve preliminare ka reaguat edhe Isa Mustafa.

Ai ka thënë se LDK e pranon rezultatin aktual dhe se në ditët në vijim kjo parti do të bëjë analizë më të detajuar.