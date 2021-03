Nuk do të keni më privatësi në biseda, çfarë po ndodh me aplikacionin Whatsapp

Të gjithë duhet ta keni parë një njoftim të aplikacionit Whatsapp, i cili thotë se rregullat e privatësisë do të ndryshojnë pasi ai të lidhet me aplikacionin tjetër Facebook.

Por cilat gjëra që do të ndryshojnë dhe sa rrezikon kjo lidhje privatësinë tonë?

Whatsappi do të ketë akses në :

Numrin e telefonit

Informacioni i smart phone (modeli, ID i pajisjes)/ adresa IP

Vendndodhjen

Lexime

Të gjithë duhet ta keni parë një njoftim të aplikacionit Whatsapp, i cili thotë se rregullat e privatësisë do të ndryshojnë pasi ai të lidhet me aplikacionin tjetër Facebook.

Por cilat gjëra që do të ndryshojnë dhe sa rrezikon kjo lidhje privatësinë tonë?

Whatsappi do të ketë akses në :

Numrin e telefonit

Informacioni i smart phone (modeli, ID i pajisjes)/ adresa IP

Vendndodhjen

Informacion se si të ndërveprojmë me të tjerët (përfshirë kompanitë e tjera)

Bisedat private dhe historitë e bisedave, telefonatat, informacionet në grup.

Për këtë arsye shumë persona kanë filluar të marrin aplikacione të tjera për të komunikuar si Telegram,Tango etj.

Këto më sipër janë vetëm disa nga ndryshimet të tjerat do ti mësojmë pak me vonë