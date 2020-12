Njofton Trusti: Nga sot dalin paratë e 10 për qindëshit

Fondi i Kursimeve Pensionale i Kosovës ka njoftuar se sot fillon ekzekutimi i pagesave për përfituesit të 10% nga trusti.

Në njoftimin e dhënë së fundi nga Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës u tha se sot nis ekzekutimi i pagesave për aplikimet e realizuara me datë 11 dhjetor 2020 dhe se pas dërgimit të mjeteve nëpër banka, pritet që pagesat të dalin në llogari të përfituesve brenda 24 orëve, transmeton lajmi.net.Ndryshe u bë e ditur se me datën 11 dhjetor në Trust kanë aplikuar 219.729 kontribuues dhe për ta do të shpaguhen rreth 111.2 milionë euro.

Kurse nesër pritet të ekzekutohen pagesat për aplikimet e realizuara prej 12 deri më 17 dhjetor 2020, e që të dalin në llogari brenda 24 orëve.Njoftimi i plotë:Ekzekutimi i pagesave për 10%-shinTë nderuar kontribuues,pas përpjekjeve maksimale nga stafi i Trustit, që pagesat të kryhen sa më shpejt, ju bëjmë të ditur se sot, gjatë ditës, fillon ekzekutimi i pagesave për aplikimet e realizuara më datë 11 dhjetor 2020. Pas dërgimit të mjeteve në banka, presim që pagesat të dalin në llogari të përfituesve brenda 24 orëve. Për informim, më 11 dhjetor kanë aplikuar 219,729 kontribuues dhe për ta do të shpaguhen rreth 112.2 milionë euro.Ndërsa nesër, më 22 dhjetor, do të ekzekutohen pagesat për aplikimet e realizuara prej 12 deri 17 dhjetor 2020. Edhe ato presim të dalin në llogari brenda 24 orëve të tjera. Këtu përfitues janë 137,543 kontribuues me rreth 58.3 milionë euro.

Shuma totale e aplikimeve në 7-ditëshin e parë, prej 170.5 milionë euro, është e përbërë nga: kontributet në masën 137.7 milionë euro dhe fitimet nga investimet në vlerë 32.8 milionë euro.Vëmendje: Lusim të gjithë kontribuuesit që t’i përmbahen udhëzimeve të dhëna nga bankat, që për tërheqjen e mjeteve t’i përdorin kartelat bankare ose pagesat përmes e-banking dhe të shmangin vizitat fizike nëpër banka.