Një pacient në gjendje të rëndë në Klinikën Infektive, katër me oksigjenoterapi

Aktualisht në Klinikën Infektive janë duke u trajtuar 8 pacientë me COVID-19 prej tyre 4 janë me oksigjenoterapi dhe një është në gjendje më të rëndë.

Kështu ka bërë të ditur infektologu i Klinikës Infektive , Murat Mehmeti i cili tha se për momentin kanë dukshëm më pak pacient me COVID19 në këtë klinik.

Ai ka folur edhe për gjendjen e këtyre pacientëve për çka tha se gjendja kryesisht është stabile, përveç një paciente në moshë të mesme që është në gjendje më të rëndë.

“Për momentin i kemi në Klinikë 14 raste një numër dukshëm më i vogël në krahasim me ditët e kaluara për fat të mirë dhe prej këtyre rasteve 8 raste edhe më tutje janë COVID pozitiv, janë 5 raste COVID negativ dhe është një rast në pritje të rastit. Sa i përket gjendjes së këtyre pacientëve në përgjithësi është stabile përjashtuar një paciente e cila është në gjendje më të rëndë për faktin se ajo përveç COVID virusit pozitiv ka edhe probleme tjera probleme me veshka, është me hemodializë të rregullt, ka probleme me zemër dhe ka probleme me pagjakësi dhe të gjitha këto probleme sigurisht që e rëndojnë gjendjen e përgjithshme të saj. Si do që të jetë gjendja e saj është stabile mirëpo shpresojmë që ajo të shkoj në përmirësim e sipër.. Pacientja është e moshës mesatare” ,tha ai për KP.

Sipas Mehmetit 4 pacientë janë me oksigjenoterapi pasi që si pasoj e virusit mushkëritë e këtyre pacientëve nuk kanë mjaftueshmëri mushkërore.

Murati njoftoi se gjatë ditës së sotme nuk është liruar asnjë pacientë pasi kanë pasur ende nevojë për trajtim mjekësor.

Deri në këto momente në Kosovë me COVID-19, kanë rezultuar pozitiv 862 persona, prej tyre 622 janë shëruar dhe 28 persona kanë humbur jetën.