Një muaj paraburgim për 24 persona të dyshuar për kontrabandë në Karaçevë

Gjykata Themelore në Gjilan ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Gjilanit, duke i caktuar masën e paraburgimit prej 30 (tridhjetë) ditë, për 24 (njëzet e katër) të dyshuar, të cilët janë ndaluar gjatë aksionit të djeshëm të zhvilluar nga organet e ndjekjes.

Në komunikatën Gjykatës Themelore në Gjilan thuhet se ekziston dyshimi i bazuar se të pandehurit R.S., L.M., F.A., A.A., N.M., H.Rr., P.Sh., A.D., F.B., R.K., I.Th., R.A., A.Th dhe F.K., që nga muaji nëntor 2019, në zonën kufitare mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, përkatësisht në territorin e fshatit Karaçevë komuna e Kamenicës, në vazhdimësi, me dashje dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, kanë ndërmarrë veprime për të kontrabanduar gjedhe, të cilat i kanë bartur përmes rrugëve ilegale jashtë vijës kufitare, duke iu shmangur kontrollit doganor.

Me këto veprime të pandehurit dyshohet se kanë kryer veprën penale ‘’kontrabandimi me mallra’’, vepër e sanksionuar me Kodin Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Të pandehurit J.H., N.Sh., Sh.K., K.M., U.A., B.R., A.H., H.M. dhe J.B., që nga muaji dhjetor 2019, si persona përgjegjës të bizneseve për përpunimin e mishit, me dashje dhe me qëllim të përfitimit pasuror, kanë blerë gjedhe, për të cilat kanë pasur dijeni se janë të kontrabanduara dhe me qëllim të shitjes kanë prodhuar dhe vënë në qarkullim produkte të mishit, pa u bërë kontrollet e nevojshme sipas standardeve.

Të pandehurit e lartcekur, dyshohet se kanë kryer veprat penale ‘’blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale’’, dhe ‘’prodhimi dhe vënia në qarkullimin e artikujve të dëmshëm ushqimor’’, të KPRK-së.

Ndërsa, i pandehuri I.K., që nga muaji shtator 2019 deri më 18 shtator 2020, në lokalin “Automate Club”, në fshatin Karaçevë, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, në mënyrë të kundërligjshme dhe në vazhdimësi ka organizuar lojërat të fatit, të cilat janë të ndaluara me ligj.

Me këto veprime dyshohet se ka kryer veprën penale ‘’organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm’’, të KPRK-së.

Gjyqtari i procedurës paraprake në Departamentin e Përgjithshëm, Ramiz Azizi, pas mbajtjes së seancës, dëgjimore, ka konsideruar se janë përmbushur kushtet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurve, pasi që caktimi i masave tjera alternative do të pengonin zhvillimin normal të procedurës penale. Palët kanë të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit.