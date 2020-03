Një ditë në karantinë (shembull ideal i organizimit)

1. Falja e namazit te Sabahut

Qendrimi 10 minuta duke medituar dhe lutur All-llahun per dite te mbare (duke perseritur duate e Sabahut)

Falja e dy rekateve te “ paradites”

2. Pushim (sipas nevojes)

-Zgjimi nga gjumi- Gjimnastike 15-25 minuta sipas mundesise dhe kondicionit psiko-fizike

-Falja e dy rekateve namaz

-Lexim se paku 5 faqe Kur’an meditim rreth tyre

-Mengjes te lehte

3. Aktivitet intelektual (lexim ndonje libri apo shkrim edhe nese nuk ke ide per shkrim, ngase cdo gje qe shkruhet lehteson shpirtin dhe qeteson mendjen)

4. Jo-lajmet pa-kriter (vetem ato zyrtare sa per njoftim)

5.Bisede me familjen apo ndonje loje atraktive me femijet (shah, letra, degergjik etj)

6.Koha e Namazit te Drekes

-Lutje te perbashketa me familjen

-Caktimin e ndonje teme cdonjeri nga antaret e familjes (perralle, tregim, apo mesim-perkujtim) 5 minuta

7. Ecje dhe relaksim (ne oborr, kopsht apo afer vendbanimit ku lejohet frekuentimi)

8. Pushim ( fjetje e shkurter, per ata qe munden, apo thjeshte relaksim)

9. Drekim

10.Pergatitje per namaz te Ikindise

–Caktimin e ndonje teme cdonjeri nga antaret e familjes (perralle, tregim, apo mesim-perkujtim) 5 minuta

-Lexim Kur’ani I perbashket se paku 15 minuta

-Shikim i perbashket Tv apo degjim i ndonje muzike-melodie relaksuese

11. Ndonje lajm zyrtar apo komunikim me shoqrine ne telefon apo platformat sociale ( dihet se ndarja e brenges reciproke lehteson gjendjen psiko-fizike)

-Mundesi solidarizimi dhe kontributi qofte me ndonje fjale te mire

-Organizim i ndihmes edhe permes kontos online apo porosive te ndryshme per njerezit ne nevoje

-Nuk ka lehtesim me te madh se interesimi per nevojat dhe brenga e te tjerve, kjo ben te lehtesohen brengat personale

12. Shetitje-soditje para perendimit te Diellit

-Pergatitje per Namaz te akshamit

-Dua dhe meditim deri ne thirje te Ezanit (ky mund te thirret edhe brenda ambientit familjar sa degjohet prej atyre qe falen)

-Caktimin e ndonje teme cdonjeri nga antaret e familjes (perralle, tregim, apo mesim-perkujtim) 5 minuta

13. Pegatitja per Darke te lehte

-Qaje, diskutim dhe muhabet familjar, duke shfrytezuar bereqetin e kesaj kohe te “lire” qe ka munguar me heret

-Ndonje lajm blic-zyrtar (diskutim mbi rregullat dhe kushtet qe duhet te respektohen lidhur me kete pandemi)…

– Shikimi i ndonje dokumentari apo filmi metrazh shkurter I cili motivon dhe disponon shpirtin

14. Pergatitja per Jaci

-Qaje, diskutim dhe muhabet familjar, duke shfrytezuar bereqetin e kesaj kohe te “lire” qe ka munguar me heret

15. Pergatitja per Gjume

-Duate para gjumit

-Sipas mundesit 2 rekate (Namaz nate, shoqeruar me dua per tejkalim te kesaj gjendje te cilat sjellin lehtesim dhe energji per tere diten)

16. Zgjimi per Namaz te Sabahut…..fillim I dites duke falenderuar Zotin qe na ngjalli pasi ishim te ‘vdekur”

p.s

Kjo rutine mund te nderrohet dhe sjellen alternative tjera, vetem sa per orientim mund te sherbeje si nje recete fillestare e cila mund t’i jep sado pak shije dites, duke largur ndejen e kote dhe monotonine e cila eshte predispozite per depresion.

Duke medituar, sa ka njerez sot ne Bote qe jane ‘mbyllur’ pa faj dhe pa kushte elementare te jetes, ku nuk per fatin e tyre.

Ndoshta kjo gjendje eshte sinjal per perkujtim dhe falenderim ndaj te Madhit Zot, per lirine dhe shendetin.

Mos te mallkohet erresira po te ndezet sado pak nje kandil, i cili ndodh qe nga ky inercion mos te fiket tere jeten.

Zoti ua befte kete sprove falje dhe stervitje per sfidat ne jete.

Mos i harroni ne dua iniciatoret e kesaj porosie modeste.