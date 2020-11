Nis dekorimi i Prishtinës, injorohet kërkesa për investime në shëndetësi

Komuna e Prishtinës ka nisur sot dekorimin e shesheve në Prishtinë për festat e fundvitit, përkundër kërkesave që këtë vit mos të dekorohen qytetet në mënyrë që mjetet të investohen në sistemin shëndetësor.

Në njoftimin e komunës thuhet se viti 2020 ishte plot sfida për të gjithë dhe këto festa të fundvitit do t’i presim në kushte krejt më ndryshe se zakonisht.

“Pavarësisht të gjitha këtyre, kemi filluar përgatitjet për të përmbyllur këtë vit në atmosferë festive duke uruar që të kemi mbarësi, shëndet dhe momente të bukura me njerëzit e dashur rreth nesh”, thuhet në njoftim”.

Ndërkohë, ditë më parë Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës ka apeluar te të gjithë kryetarët e komunave dhe asambletë komunale të tyre që të kenë parasysh situatën e rënduar me Pandeminë COVID-19, kur bëjnë plane për shpenzime për të dekoruar qytetet për festat e fundvitit.

FSSHK është njoftuar me shumat e projektuara për një aktivitet të tillë, andaj kërkon që këto mjete të investohen në sektorin e shëndetësisë me qëllim të ofrimit të shërbimeve më cilësore gjatë Pandemisë COVID-19 dhe në mbrojtje të popullatës në nivel të Komunave.

“Është i patoleruar dekorimi i qyteteve për festa të fundvitit kur qytetarët tanë po ballafaqohen me kushte të rënda mbijetese me Pandeminë dhe gjendjen socio ekonomike të familjeve të tyre. Andaj FSSHK bën apel tek Kryetarët e Komunave dhe Asambleve Komunale që të jenë më të arsyeshëm sa i përket shpenzimeve të parasë publike. Tek e fundit Kosova që nga nesër futet pothuajse në karantinë e që nënkupton edhe kufizimin e lëvizjes së qytetarëve, andaj pyetja është kjo?. Kush do ti vizitojë këto qendra të dekoruara të qyteteve kur kemi masa kufizuese dhe të paktën a kemi ndjeshmëri dhe solidaritet këtë vit me familjet të cilët kanë humbur më të dashurit e tyre nga COVID-19”, thuhet në reagimin e FSSHK-së.