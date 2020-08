Nga nesër Mali i Zi ia hap kufijt Kosovës

Mali i Zi nga nesër do të hap kufirin për Kosovën. Këtë e ka bërë të ditur drejtori i Institutit të Shëndetit Publik, Boban Mugoša.



Në fakt vendimi do të vlejë për të gjitha vendet e rajonit, përfshirë edhe Kosovën.



Mugosa ka bërë të situr se sot do të mbahet një seancë elektronike e Trupit Koordinues Kombëtar për Sëmundjet Infektive, në të cilën do të përcaktohen mënyrat e hyrjes në Mal të Zi nga këto vende, shkruan Indeksonline.



Me shumë gjasa, testi do të jetë dokumenti i vetëm që do të jetë kusht për futjen në Mal të Zi nga Kosova.



Ky vendim i Malit të Zi ka ardhur pas kërkesës së vazhdueshme që ka patur Ministria e Industrisë dhe Turizmit në këtë shtet.