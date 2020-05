Nga nesër hapen xhamitë në Kosovë, këto janë rregullat që duhet t’i ndiqni

Nga nesër, besimtarët e fesë islame kanë mundësi që ritualet e tyre fetare t’i kryejnë nëpër xhami.

Kjo pas vendimit të para dy ditëve të marrë nga ministria e Shëndetësisë..

E Bashkësia Islame e Kosovës, sot ka publikuar edhe udhëzimet e masat që duhet zbatuar me hapjen e xhamive.

Njoftimi i plotë:

Pas vendimit të datës 25 maj 2020, të Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Kosovës, është marrë vendim që nga nesër, e enjte 28 maj 2020 të rihapen objektet fetare, respektivisht xhamitë dhe kishat për kryerjen e riteve fetare. Me qëllim të përgatitjeve adekuate, Kryesia e BI të Kosovës sot u ka dërguar Këshillave vendore Vendimin nr. 601/20 të datës 27 05 2020, me udhëzimet dhe masat që duhet zbaruar me rastin e hapjes së xhamive. Në vendim janë dhënë këto udhëzime: