Nga e hëna të gjithë avokatët do t’i bojkotojnë seancat gjyqësore

Nga e hëna, të gjithë avokatët e Kosovës do t’i bojkotojnë seancat në Prokurorinë Themelore në Prishtinë dhe në atë Speciale.

Kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës, Behar Ejupi, në Klan Kosova, ka thënë që arsye për këtë janë problemet që avokatët kanë në qasjen e objekteve të këtyre dy institucioneve.

“Që nga shtatori i vitit 2020, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka nxjerrë disa vendime të cilat paraqesin pengesa për avokatët që të kenë qasje në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, Kujtim Munishi, duke pasë parasysh që avokatëve iu ndalen telefonat, ata janë të detyruar që të hyjnë nëpër skanerë, të presin me palë e të tjera”.

“Ne si Odë e Avokatëve të Kosovë, fillimisht kemi provuar që të komunikojmë me kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, por i njëjti nuk ka gjetur kohë që t’i përgjigjet kërkesës. Ne jemi detyruar që çështjen ta trajtojmë me seriozitet dhe e kemi trajtuar edhe në Këshillin Drejtues të Odës së Avokatëve të Kosovës, ku kemi marrë një qëndrim që t’i drejtohemi KPK-së lidhur me eliminimin e pengesave për avokatët”.

Ejupi ka thënë që nuk kanë marrë përgjigje konkrete për arsyen e problemeve që i kanë avokatët.

“Ne nuk kemi marrë ndonjë përgjigje konkrete lidhur me këto probleme dhe kemi qenë të interesuar që të ulemi dhe të diskutojmë për të gjitha këto, Pastaj kemi marrë vendim që të bojkotojmë qasjen në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, mirëpo lidhur edhe me këtë vendim nuk kanë reflektuar dhe kemi kuptuar që Prokuroria i ka autorizuar policët që të kryejnë veprime hetimore. Meqë nuk kanë reflektuar, ne jemi detyruar që të zgjerojmë bojkotin edhe për Prokurorinë Speciale, duke pasë parasysh që edhe aty të gjithë avokatët hasin në këto probleme”.

“Nga e hëna, të gjithë avokatët e Kosovës do t’i bojkotojnë seancat në Prokurorinë Themelore në Prishtinë dhe në atë Speciale. Bojkoti është zgjeruar dhe vendimi i Këshillit Drejtues të Odës së Avokatëve të Kosovës, është në fuqi nga data 8 mars në ora 8:00”.