Nga 2023-ta mësimdhënësit do të marrin pagën e 13-të

Qeveria e Kosovës ka arritur marrëveshje me SBAShK-un lidhur me shtesat që kanë kërkuar për shkak të pandemisë. E nga viti 2023 mësimdhënësit në Kosovë do të marrin edhe pagën e 13-të.

Kështu beri të ditur kryeministri në detyrë, Avdullah Hoti në një konferencë për media ku tha se me SBAShK-un janë dakorduar edhe për shujtën për mësimdhënësit dhe transportin.Të gjitha këto Hoti tha se do të jenë pjesë e marrëveshjes që do të nënshkruhet sot.

“I kemi dakorduar të gjitha çështjet kolektive, lidhur me mënyrën e funksionimit, saktësimi për kohën e punës, të drejtat e mësimdhënësve. Unë e falënderoj SBAShK-un për gatishmërinë të bisedojmë dhe për të arritur marrëveshje. I kemi saktësuar të gjitha çështjet pa përjashtim. Jemi dakorduar që të japim pagën e 13-të duke filluar nga viti 2023, kemi saktësuar shujtën dhe transportin për mësimdhënësit. Kjo ka implikime Në buxhet. Sot gjatë ditës do të nënshkruhet kjo kontratë pas disa ndërhyrjeve të vogla. Arsimtarëve, për shkak të pandemisë do t’u paguhen dy shtesa në pagë. Unë jam i kënaqur që kemi arritur përmbylljen e negociatave në fushën e arsimit”, tha ai.Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ramë Likaj tha se kanë pasur raporte shumë të mira me SBAShK-un, teksa u shpreh se është sukses që implementimi i pagës së 13 prej vitit 2023 është bërë për të mos ngarkuar buxhetin e komunave.

E kryetari i SBAShK-ut, Rrahman Jashari u shpreh se ky është një lajm i mirë për gjithë arsimtarët.

“Nga e hëna do të kemi një frymë të re në fushën e arsimit dhe do të bëjmë punën tonë edhe me më shumë përgjegjësi”, u shpreh ai.