Neymar refuzon kontratën e re me PSG-në, sakrifikon shumë për Barcelonën

Neymar është i vendosur për tu rikthyer tek Barcelona gjatë afatit kalimtar veror.



Sulmuesi brazilian ka refuzuar propozimin e fundit të PSG-së për kontratë të re.



Kampioni në fuqi i Francës i ka ofruar kontratë të re brazilianit, ku do të fitonte 100 milionë euro, por që është refuzuar.



Ka qenë e përditshmja katalunase Mundo Deportivo që ka raportuar për refuzimin e Neymar ndaj klubit të tij, pasi dëshira e lojtarit është të rikthehet në Camp Nou.



28-vjeçari është i vendosur të rikthehet te Barcelona dhe ka pranuar edhe ulje të pagës vetëm e vetëm të luaj sërish përkrah Lionel Messit.



Reprezentuesi brazilian është gati të bëjë sakrificë të madhe për Barcelonën pasi do të pranonte të përgjysmonte pagën e tij në rast se rikthehet në Camp Nou.



Por për t’ia bërë ëndrrën realitet brazilianit, tani duhet që edhe Barcelona të sakrifikojë për të.



PSG është gati ta shes Neymarin, por për ta lënë të lirë ish-yllin e Santosit duan rreth 150 milionë euro.



Barcelona po ka probleme financiare dhe dëshiron që ta transferojë brazilianin duke e shkëmbyer me një futbollistë.



Mundësia më reale duket shkëmbimi kokë me kokë me francezin Antoine Griezmann që është dëshirë e kamotshme e PSG-së.