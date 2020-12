Nesër në orën 10:00 Kushtetuesja vendos për fatin e qeverisë Hoti, seanca në transmetim të drejtpërdrejtë

Në këtë seancë, do të merret vendimi në lidhje me votën e deputetit Etem Arifi, i cili në momentin e votimit të qeverisë Hoti ishte i dënuar me burg, shkruan lajmi.net.

Kushtetuesja me anë të një njoftimi për media, ka thënë se seanca do të jetë publike dhe do të nis me fillim prej orës 10:00.

“Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës do të mbajë seancë dëgjimore publike, të mërkurën, më 2 dhjetor 2020, duke filluar nga ora 10:00, në të cilën do të shqyrtohet kërkesa KO95/20, që për objekt të shqyrtimit ka: “Vlerësimin e kushtetutshmërisë së Vendimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr. 07/V-15, të miratuar më 3 qershor 2020, përkitazi me zgjedhjen e Qeverisë së Kosovës”, thuhet në njoftim.

Për shkak të rrethanave të krijuara si rrjedhojë e pandemisë COVID-19, seanca dëgjimore publike do të mbahet nëpërmjet video-konferencës (online), përmes platformës Zoom.

“Gjykata ka ndërmarrë të gjitha masat adekuate dhe në përputhje me udhëzimet e institucioneve shëndetësore për mbarëvajtjen e punës së gjyqtarëve gjatë seancës dëgjimore. Të gjitha mediat dhe palët e tjera të interesuara do të mund ta ndjekin seancën dëgjimore drejtëpërdrejt duke klikuar në linku”, thuhet tutje në komunikatë.