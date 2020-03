Në Kosovë 71 të prekur nga koronavirus , 32 në spital, 7 janë në gjendje më të rëndë

Në Klinikën Infektive të QKUK’së për momentin janë duke u trajtuar 32 pacientë të infektuar me Covid-19, apo siç njihet ndryshe koronavirus. 25 prej tyre janë në gjendje stabile, ndërkohë që 7 të tjerë janë në gjendje më të rëndë, duke u trajtuar me oksigjenoterapi.



Në të gjithë Kosovën zyrtarisht deri më tani janë identifikuar 71 persona si të prëkur me Covid-19, apo sic njihet ndryshe koronavirus.



32 persona nga ta janë të shtrirë në Klinikën infektive duke qëndruar kështu nën vëzhgimin e mjekëve. Nga ta 25 janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërkohë që 7 të tjerë janë në gjendje më të rëndë.



Detaje për këta pacientë kanë dhënë sot gjatë ditës për Gazetën Express, zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë.



Sipas tyre gjendja shëndetësore e këtyre personave është stabile.



“Gjendja e të prekurve është stabile. Për momentin 32 pacientë janë me Covid-19 duke u trajtuar në infektivë. 25 janë në gjendje stabile, ndërsa 7 të tjerë kanë nevojë për oksigjenoterapi”, ka deklaruar për Express, Faik Hoti shef i Divizionit për Komunikim me Publikun në Ministrinë e Shëndetësisë.



Por pavarësisht kësaj, mbrëmë kanë ardhur lajme të mira na vijnë nga Klinika Infektive e QKUK’së. Aty dy pacientë të cilët kishin rezultuar Pozitiv me Covid-19, apo siç njihet ndryshe koroavirus, janë duke shkuar drejtë shërimit. Testet e dyta që u janë bërë këtyre dy personave kanë rezultuar Negative. Njëri nga pacientët i cili në testin e dytë ka rezultuar negativ me Covid-19 është djali i 82-vjeçarit i cili ndërroi jetë, javën e kaluar pas infektimit me koronavirus.



“Unë po i pres edhe rezultatet e tjera. Djali i personit që vdiq nga Podujeva nga koronavirusi, në testin e dytë ka dalë negativ. Po e presim edhe testin e ri konfirmimit. Gjatë javës së ardhme pritet që ti kemi pacientët e parë që të jenë të shëruar”, ka deklaruar për Express infektologu i QKUK’së, Salih Ahmeti.



E megjithëktë, Autoritetet në Kosovë njoftuan të mërkurën se tetë persona të testuar për koronavirus, kanë dalë pozitivë.



Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se në total janë testuar 34 vetë.



Në komunikatën e tij për media thuhet se katër nga të infektuarit e rinj janë me vendbanim në fshatin Domanek, Malishevë, tre në Prishtinë dhe një në fshatin Studime e Ulët, Vushtrri.



Shifra e fundit e çon në 71 numrin e të infektuarve në Kosovë.



Më 22 mars, Kosova ka regjistruar edhe viktimën e parë nga koronavirusi.