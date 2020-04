Në Aeroportin e Prishtinës kanë arritur edhe 120 persona nga Turqia, të cilët janë pritur nga autoritetet e aeroportin, policia dhe stafi shëndetësor, ndërsa, pritet që së shpejti të nisen për Prishtinë.

Meqë një pjesë e tyre kanë qenë në Turqi për shkaqe shëndetësore, një pjesë e tyre do të vazhdojnë trajtimin në QKUK, një pjesë do të vendoset në karantinë në Qendrën Studentore dhe një pjesë do të vetëizolohen në shtëpi.