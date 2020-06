Ndërron jetë nga koronavirusi një 70-vjeçar nga Vushtrria

Ka ndërruar jetë një 70-vjeçar nga Vushtrria i cili ishte i prekur me koronavirus.



Klinika Infektive e QKUK-së, ka bërë të ditur se ka ndërruar jetë një 70-vjeçar në këtë klinikë i cili ishte i prekur me koronavirus dhe ishte në mjekim intensiv, shkruan lajmi.net.



Sipas njoftimit, përveç infeksionit me Covid -19, i ndjeri kishte edhe sëmundje tjera shoqëruese.



Theksojmë se me vdekjen e 70-vjeçarit nga Vushtrria numri i përgjithshëm i viktimave arrin në 37 në Kosovë.



“Mbrëmë në Repartin e Mjekimit Intensiv të klinikës ka ndërruar jetë pacienti 70 vjeçar nga komuna e Vushtrrisë, i pranuar me 13.06.2020, i cili përveç infeksionit me Covid -19 kishte edhe sëmundje tjera shoqëruese”, thuhet në njoftim.