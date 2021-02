Ndërron jetë dijetari Mehmet Emin Saraç

Mbrëmë ka ndërruar jetë dijetari Mehmet Emin Saraç hoxha.

Këtë lajm e ka bërë të ditur hoxhë Ferid Piku.

Mehmet Emin Saraç ishte hoxha i hoxhallarëve dhe nga të fundit e dijetarëve Osmanlli në Turqi.

“Kam patur fatin te degjoj disa keshilla prej hiresise se tij ne dhomen e tij te vogel ne xhamine Fatih. Fliste me respekt te madh per hoxhallaret shqiptare nga te cilet kishte mesuar, sidomos per Ali Jakup Efendiun me origjine nga Gjilani. Prej femijeve te tij eshte edhe kryetari i Keshillit te Arsimit te Larte ne Turqi, Prof. Dr. Yekta Saraç. Allahu xh.sh ja pranofte te gjitha punet e mira dhe fjalet e embla me te cilat dallohej. Ngushellime te gjithe myslimaneve…”, ka thënë imami Ferid Piku.