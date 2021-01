Naser Ramadani: Vaksina do të vijë së shpejti

Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik (IKShPK), Naser Ramadani, ka deklaruar se vaksina kundër COVID-19 në Kosovë do të vijë së shpejti.

Ai ka thënë se njerëzit duhet të jenë optimistë dhe të presin.

“Vaksina do të vijë së shpejti, duhet me qenë optimistë me e pritë. Sepse vaksinën më shumë se që ne e duam profesionistët shëndetësorë besoj që edhe të tjerët e dëshirojnë po aq. Ndërsa ka konspiracione të çuditshme të cilat nuk e kanë asnjë bazë shkencore që mos me e marr vaksinën. Pra vaksina është metoda më e mirë, më e lirë dhe më efikase kundër një sëmundjeje”, ka thënë Ramadani në “Debat Pernime“.

Ai ka pretenduar se Kosova dhe Instituti e kanë një plan strategjik se kush dhe si do të vaksinohet fillimisht.

“Problemi i vaksinimit ka të bëjë me një strategji, që quhet strategjia e imunizimit kundër COVID-19, atë strategji Kosova e ka gati që sa muaj. Në bazë të asaj strategjie janë përcaktuar prioritetet dhe indikacionet për vaksinim. Në këto prioritete i kemi lënë punëtorët shëndetësorë të parët dhe të moshuarit krahas dhe pastaj të sëmurët kronikë. E më pastaj popullata tjetër e shëndoshë, sidomos të rinjtë deri në 18 vjet kanë me pritë një etapë tjetër”, ka thënë Ramadani.