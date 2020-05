Namazi i Bajramit në Shqipëri do të falet në xhami, jo në shesh

Këtë vit, Bajrami nuk do të falet në sheshin “Skënderbej”, ashtu sikur ishte shndërruar në traditë.

Lajmin e ka konfirmuar Hoxhë Ahmed Kalaja, i cili përmes një postimi në “Facebook” bën me dije se secili besimtar do ta falë Bajramin në xhami. Mësohet se i gjithë ky ndryshim ka ardhur si pasojë e situatës së krijuar nga pandemia Covid-19./TCh/

Postimi në fjalë:

“Bajrami do te falet ne oren 06:00

Ne te gjitha shtepiat e Allahut qe quhen Xhamia.

Mos perhap panik, mbill shprese edhe gezim!

Sonte pas namazit faljes se jacise darkes do te jene edhe fishekzjarret e festes!

Gezuar Per Shume Vjet!”, shkruan Hoxhë Ahmed Kalaja.