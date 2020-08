Nagavci fton partitë që po e kritikojnë Qeverinë Hoti të japin nënshkrimet për mocion

Nënkryetarja e Kuvendit nfa radhët e VV-së, Arbërie Nagavci, e ka quajtur hipokrizi sjelljen e disa deuptetëve në lidhje me nismën e partisë së saj për mocion mosbesimi ndaj Qeverisë Hoti.



Ajo në një postim në Facebook, ka thënë se disa deputetë e parti parlamentare po e kritikojnë Qeverinë Hoti, por nuk po e firmosin nismën për mocionin.



VV-së i duhen 40 nëshkrime për të dërguar mocionin e mosbesimit në Kuvend, por aktualisht i ka vetëm 31.



“Hipokrizi është të deklarosh diçka e të veprosh diçka tjetër. Grupi parlamentar i Lëvizjes ka filluar mledhjen e nënshkrimeve për Mocionin e mosbesimit ndaj Qeverisë, sepse beson se janë të shumta argumentet që e dëshmojnë se kjo qeveri është e papërgjegjshme dhe e paaftë. Vendit i duhen institucione të legjitimuara, me udhëheqës të ndershëm, të besueshëm e profesionist. Partitë dhe përfaqësuesit e tyre që bëjnë kritika për keqqeverisje dhe keqmenaxhim të Qeverisë Hoti, i ftojmë të nënshkruajnë kërkesën për mocion dhe pastaj ta votojnë atë. Nëse nuk e bëjnë këtë, atëherë të paktën le të na kursejnē nga deklarata e paraqitje joserioze e të pasinqerta në Kuvend, konferenca e studio televizive”, ka shkruar ndër të tjera ajo.



Nga partitë që po e kritikojnë më së shumti Qeverinë Hoti në lidhje me menaxhimnin e pandemisë dhe dialogun, është Partia Demokratike e Kosovës, që po ashtu është në opozitë sikurse VV-ja.



Deri më tash, PDK-ja nuk e ka nënshkruar nismën për mocionin.