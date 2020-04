Myftiu Tërnava jep mesazhin për Ramazanin, fton besimtarët të respektojnë masat kundër COVID-19

Muaji i shenjtë i Ramazanit këtë vit nisi më ndryshe për besimtarët muslimanë, ku si masë parandaluese për përhapjen e pandemisë COVID-19, janë pezulluar faljet e namazeve me xhematë.

Myftiu Naim Tërnava tha se në këtë gjendje të pandemisë, bëri thirrje për më shumë unitet dhe të shtohen lutjet për ta tejkaluar këtë situatë më lehtë.

Tërnava, duke uruar një muaj të begatshëm, i bëri thirrje të gjithë besimtarëve muslimanë t’i respektojnë masat e Ministrisë së Shëndetësisë.

Ky eshte urimi i plote i myftise Ternava:

Sonte është Natë e madhe – Nata e Ramazanit që edhe praktikisht besimtarët myslimanë nisin fillimin e muajit të madhëruar të Ramazanit.

Veprimi i parë për besimtarët mysliman se po nisim muajin e agjërimit është falja e namazit të teravive, e që fatkeqësisht sivjet jemi të privuar përkohësisht nga ky ibadet për ta kryer bashkërisht në xhamitë tona, për shkak të gjendjes së krijuar në botë e edhe në vendin tonë si pasojë e Pandemisë globale nga virusi Covid-19.

Vëllezër e motra,

Këtë herë muajin e agjërimit po e nisim në rrethana të gjendjes emergjente nga masat e marra për parandalimin e pandemisë COVID 19.

Xhamitë tona përkohësisht janë pa xhematin e tyre ,në këtë gjendje është edhe Qabeja e bekuar, Xhamia e Pejgamberit në Medinë si dhe xhamitë tjera anë e këndë botës.

Ramazanin po e nisim në këtë gjendje, me shpresë te i Madhit Zot se fundi i tij do na gjejë në gjendje normale, në xhamitë e shkollat tona si dhe në vendet tona të punës.

Agjërimi i muajit të Ramazanit është njëra prej pesë shtyllave kryesore të fesë sonë me të cilin besimtari shpreh përkushtimin, bindjen, sakrificën e dashurinë ndaj Krijuesit.

Për këtë Allahu xh.sh., në Kuran thotë: “Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kurani, ai është udhërrëfyes për njerëz dhe sqaruesi i rrugës së drejtë dhe dallues (i të vërtetës nga gënjeshtra). Prandaj, kush e arrin prej jush këtë muaj, le të agjërojë….. “.

Agjërimin e muajit të Ramazanit besimtarët e bëjnë vetëm për Zotin, ibadet ky që për nga rëndësia, porositë dhe mesazhet është më shumë se një adhurim.

Përveç kësaj, muaji i Ramazanit kultivon mëshirën, faljen, lutjen, reflektimin, pendimin e sakrificën.

Po ashtu gjatë muajit të ramazanit besimtarët janë më të ndjeshëm, më të kujdesshëm, më të disiplinuar, më solidar e më të dashur.

Muaji i ramazanit na ofron rreth sofrës së tij duke na bërë më unik e më të respektueshëm.

Agjërimi përveç që është sakrificë, ai dihet që na fisnikëron. Sot njerëzimi duhet të mësoj nga mësimet e porositë e Agjërimit. Edhe populli ynë duhet të përfitoj nga ky muaj të jemi më fisnik, të disiplinuar e unik.

Në këtë kohë që jemi, ne si popull e si vend për tu përballuar suksesshëm me pandeminë na duhet më shumë se kurrë disiplina, ndërsa për të tejkaluar gjendjen ku jemi na duhet uniteti e bashkimi.

Vëllezër e motra!

Muaji i Ramazanit është muaj i paqes, muaj i Kuranit e muaj i bashkimit, kjo për faktin se ne, gjatë këtij muaji shtojmë lutjet e ibadetet, rrisin ndjesinë e përkushtimit ndaj Krijuesit, ndaj shoqërisë e ndaj familjes.

Po ashtu rrisin ndjesinë e solidaritetit, ndihmës e bamirësisë dhe është Muaji në të cilin edhe lutjet drejtuar Zotit pranohen më shumë.

Vëllezër e motra

Të nderuar besimtarë!

Kërkohet nga ne që gjatë këtij muaji t’i shtojmë adhurimet tona, t’i shtojmë veprat e mira, të jemi më solidarë e human, më tolerant e mirëkuptues krahas muajve të tjerë.

Fare në fund më lejoni që në emër të Bashkësisë Islame të Kosovës, institucioneve të saja dhe në emrin tim personal t’ju drejtohem me përgëzimet më të mira, duke ju dëshiruar që këtë muaj ta përjetoni me të gjitha mirësitë e begatitë e tij, duke e lutur Zotin që të na lehtësojë agjërimin dhe të gjitha adhurimet tjera, të na fisnikërojë me moralin dhe etikën e Ramazanit, si dhe të na fali e të na mëshirojë!