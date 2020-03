Mustafa: Të shpallet gjendje e jashtëzakonshme, nuk kemi pse presim më shumë

Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa ka kërkuar nga institucionet e vendit që të bashkëpunojnë në këtë situatë në të cilën gjendemi.

Situata me Coronavirusin duhet te menaxhohet maksimalisht nga institucionet e vendit dhe nga vet qytetarë dhe bizneset.

S’munden vetëm mjekët.

Sot, si kurrë më parë, është koha që institucionet e Kosovës parreshtur të komunikojnë mes veti. Presidenti, Parlamenti, Qeveria.

S’duhet humbur kohë.

Paniku te qytetarët dhe bizneset evitohet, veç kur i shohin se po punojnë bashkë ata që po kërkojnë me arsye disiplinë nga çdo subjekt.

Duhet të veprohet sa më shpejt edhe me gjendje të jashtëzakonshme, sepse po përballemi me një fatkeqësi e cila po shpërndahet në tërë territorin e Kosovës. Pse të pritet më shumë. Kushtetuta ka fol qartë!

Ajo që po vërehet është se deri sot Virusi po shpërndahet në proporcion aritmetik, në ditët në vijim mund të kemi proporcione gjeometrike prandaj duhet të sillet nën kontroll.