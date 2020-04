Muharremaj: I prekuri me koronavirus ka pasur kontakt me shumë persona të tjerë

Kryetari i Komunës së Suharekës Bali Muharremaj, ka bërë të ditur se rasti i mbrëmshëm i cili rezultoi pozitiv me koronavirus nga kjo komunë, ka pasur kontakt edhe me shumë persona të tjerë.

“Merreni situatën serioze, sepse me moskujdesin tuaj mund të shkaktoni dëme të mëdha. I infektuari i fundit nga Semetishti ka kontaktuar me qytetarë nga fshati i tij e poashtu edhe me të tjerë nga Suhareka, Vraniqi dhe Dobërdelani “.

Muharremaj tha se këto informacione duhet të ju shërbejnë qytetarëve që të jenë më të kujdesshëm.

“Këto informacione po i ndaj me ju ngase duhet ta kemi kujdesin e duhur dhe t’i respektoni rregullat. Nuk kemi nevojë për panikë, por ju lutem qëndroni në shtëpi”.