Mjekëve s’u paguhen shtesat prej 300 eurosh, MSH arsyetohet se listat nuk plotësuan kriteret

Ministria e Shëndetësisë me anë të një komunikate për media ka treguar se pse nuk janë ekzektuar shtesat në paga prej 300 eurosh për personelin shëndetësor që ka qenë i angazhuar në luftën kundër COVID-19.



Në njoftim thuhet se arsye e mospagesës është se në listat e ardhura në MSH, ka pasur mospërputhshmëri me kriteret e vendimit të qeverisë dhe udhëzimet, shkruan lajmi.net.



“Për këtë arsye, SHSKUK si organizatë buxhetore, i ka kthyer listat që të rishikohen nga menaxherët që njëjtat të jenë konform vendimit të Qeverisë”, kanë thënë nga MSH.



Tutje, ministria ka thënë se përderisa nuk bëhen rishikimet e duhura, nuk mund të kryhen pagesat.



Njoftimi i plotë nga ministria e Shëndetësisë:



Ministria e Shëndetësisë dëshiron të njoftoje se arsyeja e mos pagesës deri më tani e shtesës prej 300 eurove për kategoritë sipas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 05/18 të datës 29.07. 2020 për punonjësit e SHSKUK-së është se listat e ardhura në MSh nga SHSKUK kanë pasur mospërputhshmëri me kriteret e vendimit të Qeverisë dhe udhëzimet e saj.



Për këtë arsye, SHSKUK si organizatë buxhetore, i ka kthyer listat që të rishikohen nga menaxherët që njëjtat të jenë konform vendimit të Qeverisë.



Përderisa nuk bëhen rishikimet e duhura në këto lista, nuk do të mund të kryhen pagesa.



Siç dihet, vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës për shtesa mujore në vlerë prej 300 euro ka të bëjë me mjekët, infermierëve dhe teknikëve të cilët janë marrë drejtpërdrejt me trajtimin e pacientëve me Covid-19 dhe me kategoritë e profesionistëve nga institucionet si:



IKSHPK-ja,



Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut,



Departamenti i Shëndetësisë në Burgje,



SHSKUK dhe Spitalet e përgjithshme si njësi të saj si dhe



QKMF-të në Komuna. Sipas vendimit, organizatat buxhetore (të listuara më lart) janë përgjegjëse të përgatisin dhe aprovojnë me shkresë përmes Zyrtarit Kryesor Administrativ dhe Zyrtarit Kryesor Financiar të organizatës listat e personelit të tyre shëndetësor dhe të njëjtat t’i përcillen Ministrisë së Shëndetësisë, e cila pasi të konstatojë përputhshmërinë me kriteret e vendimit dhe udhëzimet e saj, i dërgon ato lista në Thesarin e Kosovës (Ministri të Financave) për procesim sipas Sistemit të Pagave, përkatësisht për pagesë retroaktive për dy muaj së bashku me pagën mujore të muajit gusht.