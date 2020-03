Miratohet programi i qeverisë “Kurti”

Në mbledhjen e Qeverisë së sotme është votuar për programin e qeverisë “Kurti”.



Pas miratimit të vendimit, kryeministri Kurti i ka thënë sekretarit Fitim Krasniqi, që të sjellë deri të premten e ardhshme planin e punës së Qeverisë 2020-2023, në Kuvend.



“Programi qeverisës duhet të pasohet me planin e punës ku do të kemi një mori masash dhe afate kohore për taksën.



Kjo paraqet bazën e legjislacionit të ri, që do të sillet në Kuvend”, ka thënë ai.