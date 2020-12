Ministria e Shëndetësisë: Pretendojmë që vaksinat t’i sigurojmë në tremujorin e vitit 2021

Hoti për RTV Dukagjinin thotë se në këtë proces Kosova është duke bashkëpunuar me COVAX në mënyrë që të jemi të barabartë me shtetet e forta.

“Ne zyrtarisht kemi aplikuar për vaksinë me 7 dhjetor. Së pari jemi duke punuar për të siguruar infrastrukturën teknike në mënyrë që vaksinat të jenë të sigurta dhe të mundësohet një shpërndarje e sigurt. Ne po pretendojmë që vaksinat të sigurojmë të tremujorin e parë të vitit 2021 dhe do të ishte shumë mirë që vaksinat të sigurohen në mars. Kjo nuk do të thotë se nëse kemi mundësi të kemi furnizim nga rrugë tjera alternative”

Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë ka folur edhe për fillimin e vaksinimit në Serbi.

Hoti thotë se Pfizer ka një zyre në Beograd por që sipas tij numri i vaksinave ka qenë shumë simbolike.

“Nëse mund të flasim me shifra, i bie që sikur ne të kishim siguruar 500-600 vaksina. Janë një numër i dozave simbolike, edhe pse neve do të na vinte mirë që secili shtete të siguronte vaksinat sa më parë që është e mundshme”, tha ndër të tjera Faik Hoti.