Ministria e Shëndetësisë furnizohet urgjentisht me pajisje për mbrojtje nga koronavirusi

Ministria e Shëndetësisë ka lidhur dje kontratë për furnizim emergjente për materiale medicionale mbrojtëse kundër koronavirusit. Në këtë kontratë ishte paraparë edhe blerja e disa qeseve për kufoma, por ministria nuk ka mundur t’i blejë.



“Furnizim Emergjent me pajisje dhe material shpenzues medicinal për mbrojtje nga Corona-Virusi”. Kështu quhet kontrata që Ministria e Shëndetësisë e ka nënshkruar me disa kompani farmaceutike në Kosovë.



E gjithë kjo blerje ka kushtuar 351 mijë euro.



Tenderi që pritet të nënshkruhet më procedurë emergjente të negocimit është ndarë në disa lote (pjesë).



Në Lot 1 është blerë FFP2 respiratory masks. 25 mijë e 500 copë. Kompanitë fituese janë NSHT “Neramed” & “Genius Kosova”. Vlera e kontratës është 203.745,00 euro.



Lot 2 – Veshje mbrojtëse për tere trupin madhësia L. Sasia e këkruar është 3000 copë. Kompanitë fituese NSHT “Neramed” & “Genius Kosova”.Vlera 24.000,00.



Lot 3 – Veshje mbrojtëse për tere trupin madhësia XL. Sasia 4000 copë. Kompanitë fituese NSHT “Neramed” & “Genius Kosova”. Vlera e kontratës 32.000,00 euro



Lot 4 – Veshje mbrojtëse për tere trupin madhësia XXL. Sasia e kërkuar 4000 copë. Kompanitë fituese NSHT “Neramed” & “Genius Kosova”. Vlera e kontratës 32.000,00 euro.



Lot 5 – Mburoje për fytyre. Janë blerë 6000 copë. Fitues kompania ” Liri – Med ” SH.P.K me vlere të kontratës 28.320,00 euro.



Lot 8 – Çarçafë për një përdorim. Sasia e kërkuar është 10 mijë copë. Është lidhur kontratë me N.SH.T.”MADE-KOS”, në vlerë prej 28.500,00 euro. Pra, ministrisë një çarçaf një përdorimesh i ka kushtuar 2 euro e 85 cent.



Lot 9 – Syze Mbrojtëse. Sasia e kërkuar është 1000 copë. Kompanitë fituese NSHT “Neramed” & “Genius Kosova”. Vlera e kontratës : 2.500,00 euro.



Dështon blerja e qeseve për kufoma



Kontrata ishte planifikuar të realizohej në 10 pjesë, por tri pjesë MSH-ja nuk ka mundur t’i realizojë në këtë procedurë të prokurimit.



Ne pjesën e 10 të këtij tenderi që nuk është realizuar, ishte paraparë që të bliheshin 50 qese për kufoma.



Po ashtu në pjesën e 6, ishte paraparë të blihej sasia prej 5209 copë dezinfektues për duar se bashku me dispenzer. Ndërsa në pjesën 7, ishin paraparë të bluheshin 150 copë termometër infra të kuq për balle.