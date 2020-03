Ministri i Financave paralajmëron mbylljen e bizneseve që i kanë ngritur çmimet pas panikut për koronavirus

Ministri i Financave dhe Transfereve Besnik Bislimi, ka mbajtur takim me stafin e Administratës Tatimore të Kosovës, për të ndërmarr masat kundër keqpërdorimeve të bizneseve pas përhapjes së koronavirusit.



Bislimi, ka kërkuar që njëri prind të qëndroj më fëmijët në te gjitha institucionet.



Ai ka folur për panikun e krijuar nga qytetarët për blerjen e ushqimeve, kjo për shkak të ngritjes se çmimeve nga supermarketet dhe farmacitë.



I pari i MFT-së shtoi se inspektorët do të dalin në teren për të identifikuar situatën, e në rast të keqpërdorimit do të mbyllen bizneset.



“Kemi vendosur që njëri prind të qëndroj me fëmijët në krejt institucionet qoftë private apo publike. Që menjëherë të implementojnë këtë vendim që njëri prind të qëndroj në shtëpi. Në Kosovë nuk ka asnjë person i prekur me koronavirus, por ne dëshirojmë të mbrohemi”.



“Bizneset në këto situata punojnë për përfitime të përkohshme, ndikon buxhetin dhe në krijimin e një panik të arsyeshme ku qytetarët dëshirojnë të blejnë që mos të pësojnë në ngritjen e çmimeve. Pozicioni kundër biznese të pandershme që mos të përfitojnë nga fatkeqësitë”, u shpreh ai.



“Kemi pasur një takim dhe kemi diskutuar se çfarë masa të ndërmarrim që të mbrojmë qytetarët. Të kthej çmimet në nivelin normal, ATK-ja të dalë në teren për të inspektuar marketet dhe farmacitë për të identifikuar çmimet. Në rast se ka çmime të tilla, atëherë do të ndërmarrim veprime rigoroze në mbylljen e biznesit”.



Bislimi ka kërkuar nga qytetarët të thërrasin ATK-në për të njoftuar për ndonjë keqpërdorim.



“0800 80 800 mund të telefonojnë dhe ATK-ja dërgon ekipin në vendin e ngjarjes dhe do të pësojnë dënime të mëdha”.



Ndërkaq drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës Ilir Murtezi, deklaroi se Inspektorati do të dalë në teren për të parë situatën, raporton EO.



Ai premtoi se në rast të ndonjë keqpërdorimi nga bizneset, do të bashkëpunojnë me prokurorinë.



“Janë paraparë një mori masash nga qeveria dhe ATK në mbrojtje të qytetarëve në blerjen e produkteve ushqimore. Do të dalim në teren për të vëzhguar situatën”.



“Të mos keqpërdoren situata. Do të bashkëpunojmë edhe me prokurorinë që të parandalojmë rritjen e këtij fenomeni”.