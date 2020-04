Miftaraj: LVV deri më tani nuk e ka konsumuar të drejtën për formimin e Qeverisë, veprimet e Thaçit mund të tejkalojnë kompetencat e tij

Presidenti i Kosovë, Hashim Thaçi, javën që lamë pas ka dhënë dritën jeshile se cilado parti apo koalicion që arrin ta bëjë shumicën në Parlament do të merr mandatin për formimin e Qeverisë. Mirëpo, këto veprime të presidentit Thaçi mund të hyjnë në sferën e tejkalimit të kompetencave të tij.

Kështu ka vlerësuar drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj.

Ai për Telegrafin ka thënë se partia fituese e zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje deri tani nuk e ka konsumuar të drejtën e saj për formimin e Qeverisë.

“Në vazhdimësi e kemi potencuar se Presidenti i Republikës nuk duhet të ndërmarr veprime procedurale pa u shtjerrë të gjitha mundësitë nga partia fituese e dalë nga zgjedhjet e 6 tetor 2019, lidhur me formimin e qeverisë. Kushtetuta por në mënyrë të qartë, Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese i vitit 2014, në kuptim të interpretimit të nenit 95 të Kushtetutës, lidhur me përfaqësimin e vullnetit të popullit, respektivisht atë që ky aktgjykim e përmend respektimin e zërit të popullit, i cili përfaqësohet nga partia fituese e zgjedhjeve të 6 tetorit 2019. Deri me sot, partia fituese nuk ka konsumuar të drejtën e saj të garantuar me Kushtetutë dhe Aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese për të formuar qeverinë”, deklaroi ai.

Miftaraj shtoi më tej se veprimet e presidentit për të tejkaluar partinë fituese mund të hyjnë në sferën e tejkalimit të kompetencave të tij.

“Në këtë drejtim, veprimet e Presidentit të Shtetit për të tejkaluar partinë fituese dhe pa marr një opinion nga Gjykata Kushtetuese lidhur me këtë situatë apo lidhur me qartësimin e afatit ligjor se deri kur mund të pritet partia fituese për të formuar qeverinë, mund të hyjë në sferën e tejkalimit të kompetencave dhe autorizimeve nga Presidenti”, tha ai.

Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj

Tutje, Miftaraj tha se në situatën në të cilën gjendet Kosova, Gjykata Kushtetuese nuk mund të iu ikë përgjegjësive dhe do të duhej ta luante rolin e saj.

“Edhe përkundër, faktit se Gjykata Kushtetuese ka marr qëndrim se nuk do të interpretoj situata hipotetike lidhur me kërkesat për interpretim të Kushtetutës, rasti konkret apo situata në të cilën gjendet sot Kosova lidhur me paqartësitë për formimin e qeverisë, është ndër rastet kur Gjykata Kushtetuese nuk mundet të iu ik përgjegjësive të saj. Dhe do të duhej të luante rolin e saj kushtetues nëse do të kishte vullnet politik nga Presidenti i Republikës për të qartësuar procedurën e formimit të qeverisë së Kosovës”, deklaroi ai.

Ndryshe, Qeveria Kurti është rrëzuar më 25 mars, me një mocion të mosbesimit të iniciuar nga LDK, e që ishte përkrahur edhe nga partitë opozitare. Pas kësaj, LDK është e shprehur e gatshme për të formuar Qeverinë e re të Kosovës, në një koalicion të mundshëm me AAK, AKR, Nismën dhe komunitetet joshumicë në Kuvend.

LDK ka vendosur që kandidat për kryeministër të jetë Avdullah Hoti