Mësohet identiteti i minatorëve të vdekur

Dy persona kanë humbur jetën dhe të tjerë kanë marrë lëndime të lehta, si pasojë e shembjes se dheut sot në Minierën e Artanës. Dy personat që kanë humbur jetën vazhdojnë të jenë të ngujuar në minierë ndërkohë në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë e FSK-së, Policisë së Kosovës, zjarrfikësit.

Ndërsa MEPTINIS ka bërë të ditur edhe identifikimin e viktimave.

“Shprehim keqardhje të thellë për fatkeqësinë e ndodhur sot, me 2 qershor, në minierën e Artanës ku kanë humbur jetën Idriz Gerbeshi dhe Haki Arifaj. Idriz Gerbeshi ka qenë xehetar me banim në Hajvali, ndërsa Haki Arifaj inxhinier i diplomuar i xehetarisë nga fshati Gllogovc, Komuna Lipjan. Ngjarja ka ndodhur me shembjen e pa pritur të masës shkëmbore në minierën Artana. Ministria e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike u shpreh ngushëllime të gjithë familjarëve dhe shoqërisë së të ndjerëve. Autoritetet e Republikës së Kosovës po angazhohen maksimalisht për t’u dalë në ndihmë të gjithë minatorëve dhe familjarëve të prekur. Nga ky aksident nuk kanë mbetur punëtorë të tjerë mbetur brenda i ngujuar”, thuhet në njoftimin e MEPTINIS-it.