Mbyllet pjesërisht kufiri, kosovarëve u ndalohet hyrja në Shqipëri

Si masë parandaluese për përhapjen e koronavirusit, shtetasit kosovarë nuk do të lejohen që të hyjnë në territorin e Shqipërisë.



Kjo është bërë e ditur përmes një njoftimi nga Qendra për Menaxhim Kufitar, teksa ata kanë bërë të ditur se në Shqipëri do të lejohet hyrja vetëm e veturave shëndetësore, ndihmës së shpejtë, automjeteve qeveritare, si dhe automjetet që bartin mallra, shkruan lajmi.net.



Masa në fjalë do të zgjasë deri më 15 mars.





Njoftimi i plotë:



QKMK ju njofton: për masat e ndërmarra nga ana e autoriteteve të Republikës së Shqipërisë, sa i përket qarkullimit kufitar për në Republikën e Shqipërisë.



Duke filluar nga data 13/03/2020, në ora 06.00, do të ndalohet hyrja në territorin e Republikës së Shqipërisë, për te gjithë shtetasit / veturat e Republikës së Kosovës.



Do te lejohet hyrja vetëm e veturave te shëndetësisë / ndihmës së shpejt , automjeteve komerciale ( ata te cilat bartin mallra) dhe veturave qeveritare.

Kjo masë do të zgjasë deri me datë, 15/03/2020 në ora 24.00.