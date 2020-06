Mbingarkohet Klinika Infektive: 93 të shtrirë e 5 të prekur me koronavirus në gjendje kritike

Në Klinikën Infektive të Qendrës Klinike dhe Universitare të Kosovës, janë të shtrirë 93 pacientë të prekur me koronavirus.



Njoftimi i plotë i QKUK-së, pa ndërhyrje:



Në klinikën Infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, sipas raportit të datës 22.06.2020, janë të hospitalizuar 97raste.



Prej tyre të sëmurë me Covid -19 janë gjithsej 93 raste.



Sot, lirohet 1 rast i shëruar nga infeksioni me Covid- 19 dhe poashtu, lirohet 1 rast pozitiv në gjendje stabile për vetizolim në shtëpi.



41 raste janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi dhe përkujdesje intensive.



Ne repartin e Mjekimit Intensiv janë duke u trajtuar 5 raste në gjendje kritike.



Mbrëmë në Repartin e Mjekimit Intensiv të klinikës ka ndërruar jetë pacienti 70 vjeçar nga komuna e Vushtrrisë, i pranuar me 13.06.2020, i cili përveç infeksionit me Covid -19 kishte edhe sëmundje tjera shoqëruese.