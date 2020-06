Mbi 600 infermiere humbën jetën nga COVID-19 në të gjithë botën

Këshilli Ndërkombëtar i infermiereve (ICN) ka njoftuar se të paktën 230 mijë punonjës shëndetësorë në të gjithë botën janë prekur nga koronavirusi (COVID-19) ndërsa më shumë se 600 infermiere kanë vdekur si rezultat i infeksionit, transmeton Anadolu Agency (AA).

Këshilli me qendër në Gjenevë, përmes një deklarate, i cili ka rreth 20 milionë infermiere të regjistruara nga 130 vende, përsëriti thirrjen e saj për të gjitha vendet që të shpjeguar infeksionet dhe vdekjet e punonjësve shëndetësorë.

“Nuk ka të dhëna sistematike dhe standarde për numrin e infermiereve dhe punonjësve shëndetësorë në të gjithë botën që janë të infektuar ose kanë vdekur si rezultat i këtij virusi”, tha Këshilli.

Nga shoqatat kombëtare të infermiereve u theksua se numri aktual i punonjësve shëndetësorë të prekur nga koronavirusi në të gjithë botën mund të jetë shumë më i lartë se 230 mijë.

Duke kujtuar se ka më shumë se 6 milionë raste të infeksionit me COVID-19 në botë, ICN vlerëson se 7 për qind e këtyre rasteve janë punëtorë shëndetësorë, që do të thotë se ekziston mundësia që 450 mijë punonjës shëndetësorë të jenë pozitivë me COVID-19.

Këshilli tha se është e mundur që numri prej 600 vdekjeve midis infermiereve të jetë gjithashtu më i lartë.

Më 6 maj, ICN njoftoi se të paktën 90 mijë punonjës shëndetësorë në të gjithë botën janë prekur nga virusi dhe se më shumë se 260 infermiere kishin vdekur.