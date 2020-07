Mbi 6 mijë raste me koronavirus në Kosovë

2 mijë e 675 raste janë ende aktive me koronavirus në Kosovë.



Numri total i rasteve pozitive ka arritur në 6 mijë e 45 raste me 168 rastet e reja që u konfirmuan dje nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.



Deri më sot, janë testuar 31 mijë e 956 persona të dyshimtë për virusin COVID-19.



Gjithsej 144 persona e kanë humbur betejën me koronavirusin dhe të njëjtit raportohet se kanë pasur edhe sëmundje të tjera shoqëruese.



Dje janë shëruar edhe 157 pacientë derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve është gjithsej 3 mijë e 226 raste.



IKSHPK vazhdimisht po bën thirrje për respektim të rekomandimeve shëndetësore, me theks të veçantë bartjen e maskave, mbajtjen e distancës dhe higjienës personale.