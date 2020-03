Mbi 598 mijë të infektuar me koronavirus në nivel global, mbi 27 mijë viktima e 131 mijë të shëruar

Numri i të infektuarve me koronavirus në nivel global ka arritur në 598,070 dhe janë shënuar 27,761 viktima, kurse numri i të shëruarve është 131,772 sipas të dhëna nga Qendra e Sistemeve për Shkencë dhe Inxhinieri (CSSE), në Universitetin Johns Hopkins.

Tashmë SHBA-ja ka lënë prapa Italinë e Kinën me numrin e të infektuarve, transmeton KOHA.

SHBA-ja ka mbi 104 mijë të infektuar, derisa Italia e Kina kanë mbi 86 mijë, respektivisht 81 mijë.

Kurse numrin më të lartë të viktimave e ka Italia me 9,134 të vdekur. Spanja renditet pas saj me 5,138 viktima. E treta është Kina me 3,177 persona.

Kurse me numrin e të shëruarve prinë Kina me mbi 62 mijë persona, që pasohet nga Irani me mbi 11 mijë, e nga Italia me mbi 10 mijë.

Në Kosovë deri më tani janë infektuar 88 persona, derisa është shënuar një viktimë, dhe një person është shëruar.